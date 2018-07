No rádio, campanha de Dilma comemora números do Datafolha

"Ela disparou, ninguém segura mais", disse um locutor do programa petista depois de mencionar os números do Datafolha, divulgados no fim de semana.

Segundo a sondagem, Dilma tem 47 por cento das intenções de voto, contra 30 por de Serra. Ainda de acordo com o Datafolha, Dilma venceria no primeiro turno com 54 por cento dos votos válidos.

"Os bichanos lá estão tudo de bico caído, batendo asa, voando", provocou o locutor, numa referência ao símbolo do PSDB, o tucano.

No programa, Dilma também foi chamada de "primeirona" por ter sido a primeira mulher a ocupar o Ministério de Minas e Energia e a Casa Civil da Presidência da República. "E será a primeira mulher presidente."

Nos minutos finais da propaganda petista, Lula voltou a assumir o papel de cabo eleitoral de sua ex-ministra. "Eu amo muito o Brasil, eu amo o meu povo. Não apoiaria para me suceder uma pessoa que eu não tivesse certeza de que vai ser uma grande presidente", disse.

Foi justamente nessa presença constante de Lula na campanha de Dilma que o programa de Serra mirou para alfinetar a principal adversária na corrida presidencial.

"Do jeito que ela anda pendurada em Lula, se ele se afastar ela cai", ironizou um dos locutores do programa de Serra.

"É, mas o povão não é bobo, não. Sabe quem é quem, quem sabe comandar de verdade, quem sabe decidir na hora que precisa decidir sozinho", respondeu um outro integrante da propaganda tucana.

A campanha do ex-governador paulista também trouxe o depoimento de uma eleitora, que afirmou morar em São José do Egito (PE), criticando a campanha petista.

"A gente vê o programa do PT mostrando navio, ponte, estrada que a gente não sabe nem onde fica. Já no Serra a gente vê uma preocupação com a saúde, com as crianças, com os idosos", afirmou.

(Por Eduardo Simões)