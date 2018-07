No rádio, Dilma destaca recorde de inscritos no Sisu

Dilma destacou também que este ano foi batido também o recorde de oportunidades, com 171.400 vagas em 4.723 cursos de graduação. Segundo ela, neste ano o Sisu está oferecendo 42 mil vagas a mais do que no de 2013. "Quando o aluno se inscreve no Sisu, que é uma seleção única, é como se ele estivesse concorrendo em 115 vestibulares diferentes só que simultaneamente, ao mesmo tempo", afirmou. Ela lembrou que no Sisu a seleção é feita com base na nota que o estudante obteve no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A presidente ressaltou que a expansão da Rede Federal de Ensino Superior está ajudando na ampliação da oferta de vagas, no interior e nos grandes centros urbanos. Em 2010, as vagas do Sisu eram oferecidas em apenas 180 municípios. Agora são 453 municípios, citou. Sobre a quantidade de vagas por áreas, Dilma mencionou alguns exemplos. "Os candidatos aos cursos de Engenharia tiveram 25 mil vagas, que é 36% a mais do que eles tinham tido em 2013. Para os cursos de Licenciatura, que formam novos professores, foram mais de 45 mil vagas, ou seja, um aumento de 25%", afirmou.

Dilma lembrou também que as inscrições para as bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni) começam hoje. Esse programa concede bolsas integrais ou parciais ao estudante que não pode pagar as mensalidades de uma faculdade particular, desde que o estudante obtenha boa classificação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). "A bolsa do ProUni foi a porta escolhida por mais de 1,2 milhão de jovens nos últimos anos para fazer um curso superior em uma universidade particular", lembrou Dilma. Ela ressaltou que o ProUni 2014 oferecerá 190 mil vagas. As inscrições vão até a próxima sexta-feira, 17 de janeiro.