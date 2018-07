No rádio, Dilma pede carnaval sem violência no trânsito Em seu programa semanal de rádio, a presidente Dilma Rousseff recomendou à população que aproveite o carnaval, mas com cuidado na hora de dirigir. A principal preocupação de Dilma se refere aos motoristas que ingerem bebidas alcoólicas antes de assumir o volante. "De cada cinco acidentes nas estradas do nosso País, um é provocado por motorista que estava sob efeito do álcool", alertou nesta manhã, durante o programa "Café com a Presidenta".