No rádio, Kassab ataca Marta na área de Saúde O atual prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), voltou a criticar a rival e líder nas pesquisas de intenção de votos, Marta Suplicy (PT), no programa do horário eleitoral gratuito do rádio. As críticas foram focadas principalmente na saúde. "Durante quatro anos, Marta não construiu nenhum hospital e agora promete três. Ela abandonou a saúde e agora promete clínicas mirabolantes", diz a locutora, afirmando que "as propostas de Kassab são mais realistas." Já o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, destacou pontos de seu programa de governo e reafirmou que fará uma "campanha limpa", sem críticas aos rivais. "Isso aqui não é vale-tudo. É amor pela cidade, pelas pessoas", enfatizou. Alckmin também falou sobre a parceria desenvolvida com o governador José Serra e aproveitou para rebater as críticas de Kassab sobre a suposta falta de entendimento entre os companheiros de partido. "Quando fui governador e Serra prefeito, ele pegou a cidade endividada e as obras paradas. Mas nós fizemos uma bela parceria, baseada no interesse público", afirmou. O tucano também falou sobre a aliança com o governo federal e insistiu: "Lula é presidente do Brasil e não do PT". Já Marta Suplicy expôs as propostas para a área da habitação e afirmou que a cidade "é a primeira do País em número de pessoas vivendo em favelas e cortiços." A petista prometeu a construção de dois Centros Educacionais Unificados (CEUs) e 18 creches na zona sul da capital e ainda 47 novos quilômetros de metrô na cidade. Após reforçar a parceria com Lula, a ex-ministra encerrou o programa falando sobre a visita que fará com o presidente na zona leste, neste sábado. O candidato Paulo Maluf (PP) voltou a ressaltar as obras que realizou na cidade quando foi prefeito. Ciro Moura (PTC) falou sobre corrupção e prometeu punição exemplar aos políticos corruptos. Soninha Francine (PPS) destacou a importância do planejamento urbano e a ausência de hospitais, bibliotecas e opções de cultura e lazer nos bairros mais afastados. Renato Reichmann (PMN) propôs que o Atendimento Médico de Emergência (AMAs) e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) passem a funcionar 24 horas, todos os dias da semana. O candidato Ivan Valente (PSOL) voltou a afirmar que não aceitará dinheiro de grandes empresas para a sua campanha. Já Edmilson Costa (PCB) criticou o capitalismo, como sendo o "principal inimigo da humanidade". Levy Fidélix (PRTB) propôs a criação de um banco próprio do município de São Paulo, que seria responsável pelo recolhimento de impostos e taxas. Já Anaí Caproni (PCO) não participou do programa eleitoral gratuito de hoje no rádio.