No rádio, programa de Dilma ataca Serra; tucano exalta história A campanha da candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, usou a maior parte de seu programa no rádio na manhã desta segunda-feira para acusar o presidenciável do PSDB, José Serra, de fazer um "jogo rasteiro" na disputa pelo Palácio do Planalto e de procurar "destruir a reputação" da candidata petista.