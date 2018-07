No rádio, programa de Serra aponta Dilma 'na garupa' de Lula

"Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe o que ela fez, mas diz que é dona de tudo, o Brasil inteirinho foi ela que fez", canta um samba durante o programa do tucano. "Dona Dilma pega leve, que o povo tá reparando. Tira a mão do trabalho do Lula, tá pegando mal que o Brasil tá olhando", segue a canção.

A voz de Serra aparece no programa um pouco antes desse jingle. O candidato lembra que foi deputado federal, participou da Assembleia Constituinte de 1988, foi ministro, prefeito e governador.

"Eu tenho uma experiência acumulada, eu acho a experiência importante", diz o ex-governador paulista.

O programa tucano afirma que é necessário comparar "o que cada candidato já fez pelo Brasil, o que cada candidato pode fazer pelo nosso futuro". É aí que um dos personagens do programa sugere "Madame Luzia, a cartomante que eu vou", para prever o que a candidata petista pode fazer pelo futuro do país.

"Sobre Serra é só ver o que ele já fez. Quem fez mais no passado, vai fazer mais no futuro", sugere um outro personagem da campanha serrista.

O programa tucano também dispara contra o projeto do trem-bala, que ligará São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas, chamando-o de "trem-caramelo" e "trem sem passageiro". A campanha do ex-governador promete a construção de 400 quilômetros de metrô em várias cidades do país no lugar do trem-bala.

O programa da candidata petista voltou a colar sua imagem à de Lula e ressalta a possibilidade de Dilma, que vem sendo apontada em algumas pesquisas como vencedora ainda no primeiro turno, se tornar a primeira mulher a presidir o Brasil.

Dilma e Lula aparecem como "o atual e a futura presidente". Lula volta a apontar sua ex-ministra como "a grande responsável pelas maiores conquistas do nosso governo".

"Muita coisa já foi feita, mas tenho certeza que saltos ainda maiores vão acontecer no seu governo. No governo da primeira mulher presidente do Brasil", afirma Lula.

O jingle em ritmo de forró exalta o feminino: "A mulher é caprichosa, é amorosa, é cuidadosa. E sabe bem o que tem que fazer". "É por isso que ele quer pra cuidar da gente. Dilma brasileira, Dilma presidente."

Terceira colocada nas pesquisas eleitorais e com muito menos tempo no programa eleitoral se comparada a seus principais adversários, a candidata do PV, Marina Silva, apostou na apresentação de uma breve biografia da senadora e ex-ministra do Meio Ambiente.

(Reportagem de Eduardo Simões)