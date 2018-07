No Recife, prefeito tem 58% e petista 42%, diz Datafolha

O prefeito de Recife e candidato à reeleição, Geraldo Júlio (PSB), lidera a disputa do segundo turno com 58% das intenções de voto, segundo pesquisa do Datafolha dessa quarta-feira, 12. O ex-prefeito João Paulo Lima (PT) tem 42% das intenções de votos válidos. Conforme a pesquisa, 6% dos eleitores afirmam estar indecisos e 13% vão votar branco ou nulo.

Considerando os votos brancos, nulos e de indecisos, Geraldo Júlio tem 47% contra 34% de João Paulo. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O levantamento foi feito na terça-feira, 11, e entrevistou 1.023 pessoas no Recife. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número PE-05480/2016.