No resgate, uma redenção

Simon Romero, do The New York Times,

Apesar de as vuvuzelas terem se aquietado, esta cidade do deserto ainda está se deleitando com o corajoso resgate dos 33 homens aprisionados por mais de dois meses nas profundezas de uma mina de cobre e ouro localizada nas imediações. E para aqueles que se lembram do passado, o triunfo representou um contraste notável com outro conjunto de eventos que se passaram aqui em Copiapó - também envolvendo os mineiros da região - numa época muito mais sombria da história do Chile.

O ano era 1973, nas semanas após o golpe do general Augusto Pinochet que pôs fim ao governo democraticamente eleito de Salvador Allende. Na madrugada de 17 de outubro de 1973 - quase exatamente 37 anos antes do resgate dos mineiros - soldados do Exército assassinaram 16 homens perto daqui, alguns dos quais trabalhavam para a mineradora estatal chilena.

Um esquadrão operando sob as ordens do general Sergio Arellano Stark executou os homens usando armas como as facas militares conhecidas como corvos. Ao todo, a unidade que ficou conhecida como Caravana da Morte foi responsável pela morte de mais de 70 chilenos suspeitos de atividades esquerdistas naquele mês.

Os assassinatos estão agora gravados na memória do país, depois que em 1999 um juiz no Chile acusou o general Arellano Stark e vários outros oficiais pelas mortes. Posteriormente, o juiz cassou a imunidade de Pinochet e o indiciou por associação com os assassinatos. Pinochet morreu em 2006, aos 91 anos, enquanto enfrentava numerosas acusações de violação dos direitos humanos, entre elas algumas relacionadas com os assassinatos de Copiapó. "Aquele que já foi o palco de uma tragédia tornou-se um lugar de esperança", disse Mark Ensalaco, estudioso dos direitos humanos e especializado em Chile, a serviço da Universidade de Dayton, Ohio. "Que diferença a democracia faz!"

Para os parentes das vítimas da Caravana da Morte, que voava de cidade em cidade em helicópteros Puma para executar os assassinatos valendo-se de poderes conferidos por Pinochet sob a lei marcial, o resgate dos mineiros levado a cabo nessa semana mostra quanto o Chile evoluiu desde o fim do regime de Pinochet, em 1990. "O caso dos 33 mineiros fez com que revivêssemos cada momento", disse Angélica Palleras, de 56 anos, uma fotógrafa cujo irmão, Alfonso, foi assassinado aqui 37 anos atrás. "Encontrá-los com vida e depois salvá-los foi como encontrar meu irmão outra vez."

Agustín Villaroel, mineiro de salitre filiado ao Partido Comunista, também foi assassinado pela caravana de Pinochet. Ele foi tirado de uma prisão em Tocopilla, em outra parte do norte do Chile, e levado de caminhão até as colinas com dezenas de outros prisioneiros políticos. Os soldados os mataram e jogaram seus cadáveres numa mina próxima. Com o retorno da democracia, em 1990, o governo recuperou os restos mortais de quatro das vítimas, incluindo os de Villaroel. "O resgate dos mineiros nessa semana foi muito parecido com a recuperação dos restos mortais de nossos parentes", disse o filho dele, Rodolfo Villaroel, 42 anos, servidor civil de Copiapó. "Eles também estavam num buraco de 600 metros de profundidade. A única diferença é que não usamos uma cápsula para recuperar seus restos. Usamos um balde para reunir os poucos ossos que encontramos."

As memórias do massacre ocorrido aqui se misturam às reações emocionais diante do resgate dos mineiros nessa semana, e as mudanças políticas do Chile ao longo dos anos servem como fundo histórico. O presidente Sebastián Piñera, um bilionário conservador, é o primeiro líder de direita que o país elegeu nos 20 anos desde que Pinochet deixou o poder, e o passado do país complica a forma como ele é visto na região. "11 de março de 2010, a direita volta à cena do crime", diz uma pichação nos muros de Copiapó, referindo-se à data da posse de Piñera - provavelmente escrita antes da popularidade do presidente ter sido impulsionada pelo sucesso do resgate.

Apesar da ampla admiração dos habitantes locais decorrente da condução do resgate por parte do governo de Piñera, alguns dos moradores destacam que os responsáveis pelas mortes de 1973 não responderam pelos crimes cometidos. Em 2008, um juiz permitiu que o general Arellano Stark, há muito reformado e agora com 89 anos, fosse posto sob observação médica em vez de começar a cumprir sua sentença de 6 anos de prisão, depois que seus advogados disseram que ele sofria do mal de Alzheimer.

Parentes das vítimas planejaram uma procissão em Copiapó, percorrendo o caminho que vai da catedral da cidade até o cemitério. "É nosso dever histórico manter viva a memória", disse Angélica, a fotógrafa, "e desonrar os oficiais responsáveis pelos crimes"./ Tradução de Augusto Calil