No retorno a SP motorista encontra tráfego tranquilo

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias informou que já implantou a Operação Subida (2x8) e destacou que a manhã é um bom período para retornar do litoral para a cidade de São Paulo. As rodovias têm tráfego normal, com exceção da Pista Norte da Imigrantes, que tem lentidão entre os quilômetros 35 e 32.

Quanto às rodovias restantes que compõem o sistema - a Padre Manoel da Nóbrega e a Cônego Domênico Rangoni (antiga Piaçaguera-Guarujá) -, a Ecovias informou que o tráfego está dentro da normalidade.

Nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto o motorista não enfrenta maiores problemas e faz boa viagem de retorno à capital paulista, de acordo com a Ecopistas. De acordo com a empresa, o tráfego também é normal nas rodovias Dom Pedro I e Tamoios.

Quanto à rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, a concessionária Nova Dutra diz que o tráfego é normal tanto no trecho do Estado de São Paulo quanto no do Rio de Janeiro, no sentido da capital paulista. No sentido da capital fluminense há lentidão em Nova Iguaçu, em razão de um acidente.

A situação é de tranquilidade para o motorista que utiliza os dois sentidos das Rodovias Anhanguera e Bandeirantes. De acordo com a mais recente atualização de informações da concessionária AutoBAn, da zero hora de quinta-feira (28) até as 7h30 deste domingo trafegaram pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes 505 mil veículos, entre chegada e saída da capital paulista. Neste período foram registrados 66 acidentes, com 72 feridos e 5 mortos.

Nas Rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, que ligam a capital ao oeste do Estado, o tráfego também é normal também nos dois sentidos na maioria dos trechos destas estradas. A exceção fica com o trecho Itapevi-Itu, no sentido capital paulista, que já tem uma grande quantidade de veículos trafegando. Segundo a concessionária ViaOeste, as praças de pedágio atendem com capacidade plena nas cabines de arrecadação durante este feriado prolongado. O horário de pico de hoje para a Castello Branco e Raposo Tavares está previsto para o período que vai das 16 horas às 22 horas, no sentido São Paulo.