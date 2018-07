No Rio, 2% dos professores aderem à paralisação A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro informou que 2% dos 40 mil professores aderiram à paralisação nacional da categoria, que cobra o pagamento do piso de R$ 1.451 por Estados e municípios. De acordo com a Secretaria, 79% das escolas funcionaram normalmente e apenas uma escola não teve atividades. O Estado não concluiu balanço, mas informou que na última paralisação, em 28 de fevereiro, apenas 174 professores, entre 78 mil, aderiram - equivalente a 0,2%.