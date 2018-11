No Rio, 2º pichador do Cristo Redentor se entrega A Polícia Civil do Rio informou que o segundo homem acusado de pichar o Cristo Redentor se entregou hoje na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, em São Cristóvão, na zona norte do Rio. Ele se identificou como Edmar Batista de Carvalho, de 24 anos. Acompanhado de um advogado, ele repetiu a versão do primeiro acusado e disse que o vandalismo foi um protesto.