No Rio, 2.º turno começa ''de pijama''

O vendedor Flávio Luís e mais dois amigos foram ao estádio direto da noitada. "Esse horário é diferente demais. Não tinha nada para fazer e vim. É isso que faz a festa no bairro", ressaltou Flávio. O confronto de ontem foi marcado para as 8 horas em cumprimento a uma ordem judicial que proibiu partidas entre 10 e 17 horas por causa das altas temperaturas no verão.

Teve gente que tomou café nas arquibancadas antes de a bola rolar. A tradicional bandinha do Madureira espantou o sono de todos no estádio. Tocou marchinhas o tempo inteiro numa animação contagiante. "Não gosto desse horário, mas onde o Madureira for, eu vou", disse Afonso Nascimento, de 87 anos, que se define como "o torcedor mais antigo" do clube.

No alambrado, o torcedor Samuel dos Santos exibia cartaz com a inscrição: "É uma covardia jogo às 8 horas". "Os times entraram em campo de pijama", brincou. Os atletas levantaram ontem por volta das 5 horas. No fim, o Boavista venceu por 2 a 1, num jogo em que o Madureira teve dois jogadores e o técnico Antônio Carlos Roy expulsos.