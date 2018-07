No Rio, 3 estrangeiros e um brasileiro são presos por venda de doces com maconha Um americano, dois colombianos e um brasileiro foram presos na madrugada deste sábado, 7, vendendo doces recheados com maconha em um bar na Lapa, no centro do Rio. O grupo foi detido durante patrulhamento de agentes da Operação Lapa Presente, na Avenida Mem de Sá.