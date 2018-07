No Rio, 300 toneladas de lixo são coletadas após chuva

De acordo com a Comlurb, uma equipe de 310 homens reforçou as operações na área da Praça da Bandeira e Grande Tijuca para a retirada da lama e raspagem das pistas. Além disso, as equipes de emergência da Comlurb também formam deslocadas para a região.

Por conta da chuva, a Comlurb destacou 250 garis que estão atuando com 12 caminhões basculantes, três pás mecânicas, quatro pipas d''água e cinco caminhões coletores compactadores nas áreas mais atingidas: Avenida Maracanã, entorno do estádio do Maracanã, Praça da Bandeira e ruas adjacentes, além da Avenida Francisco Bicalho. Desses 250 homens, 80 trabalham na Praça da Bandeira.