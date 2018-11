No Rio, 350 tentam acompanhar enterro de Lady Laura Cerca de 350 pessoas, entre fãs, amigos e parentes do cantor Roberto Carlos, compareceram ao cemitério Jardim da Saudade em Sulacap, zona oeste do Rio de Janeiro, para acompanhar o sepultamento da mãe do artista, Laura Braga, conhecida como Lady Laura. O corpo dela está em uma capela fechada só para parentes e amigos mais íntimos. Lady Laura morreu no sábado.