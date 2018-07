No Rio, 45 agentes de segurança concluem curso do FBI Quarenta e cinco agentes de segurança do Rio, policiais civis, militares, guardas municipais e também bombeiros, concluem nesta sexta-feira, 16, um curso de controle de distúrbios civis trazido pelo FBI, a polícia federal norte-americana, e os departamentos de polícia das cidades de Los Angeles e Chicago, com vistas à Copa do Mundo, no mês que vem, e aos Jogos Olímpicos, em 2016.