No Rio, 50 pessoas fazem ato em defesa de Maduro Cerca de 50 pessoas participaram na tarde desta terça-feira, 25, de uma manifestação a favor de Nicolás Maduro em frente ao prédio do consulado da Venezuela no centro do Rio. "Todo apoio à revolução bolivariana na Venezuela", lia-se em uma das faixas. Ativistas agitavam bandeiras do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e da União da Juventude Socialista (UJS). O grupo que defendia o presidente da Venezuela criticava "tentativas de desestabilização política e ataques violentos da direita venezuelana golpista contra as organizações revolucionárias". O cônsul Edgar Alberto González Marín estava no prédio, mas não participou do ato.