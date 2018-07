No Rio, 51 morreram em decorrência da dengue em 2011 O município do Rio de Janeiro registrou ao longo do ano passado 77.165 casos de dengue, o que corresponde a mais de 23 vezes o número de registros de 2010, que foi de 3.268. O balanço de 2011 foi divulgado hoje pela Secretaria Municipal da Saúde. Cinquenta e uma pessoas morreram em decorrência da doença no ano passado. O caso mais recente ocorreu em 1º de agosto de 2011. Em 2010 houve nove mortes devido à dengue na cidade. Campo Grande, na zona oeste, foi o bairro do Rio que registrou o maior número de casos em 2011 (14.699). Na zona sul houve 6.107 casos.