No Rio, acidentes com BRTs deixam 1 morto e 21 feridos Um acidente entre um caminhão e um ônibus do BRT Transcarioca (que liga a Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, ao aeroporto do Galeão, na zona norte) deixou 21 pessoas feridas sem gravidade. A colisão aconteceu na manhã desta sexta-feira, 22, na Taquara, na zona oeste. Dezessete pessoas foram encaminhadas para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca e outras quatro foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara.