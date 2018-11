No Rio, alerta oficial só foi dado de madrugada A enxurrada que começou no fim da tarde de segunda-feira foi oficialmente a maior desde 1966, mas o Sistema de Alerta de Chuvas Intensas e de Deslizamentos em Encostas do Rio de Janeiro só atingiu o nível preto, de "alerta máximo", às 2h25 de ontem. O sistema ficou por quase 11 horas, desde as 15h30 de segunda, no nível amarelo, de "atenção", que aponta para a "possibilidade de chuva moderada, ocasionalmente forte".