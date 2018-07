No Rio, aluguel alto obriga fechamento de loja da Manon O charmoso imóvel em art-nouveau, na esquina das ruas Sete de Setembro e Uruguaiana, no centro do Rio, já não abriga a tradicional Confeitaria Manon. A loja funcionava no mesmo prédio que, no passado, abrigou a também tradicional confeitaria Cavé, e foi fechada na segunda-feira porque os proprietários não conseguiriam arcar com o novo valor do aluguel, que saltou de R$ 20 mil para R$ 40 mil.