No Rio, BR-40 é liberada após vazamento de ácido

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via foi interditada por volta de 22 horas. O vazamento aconteceu na pista de subida de serra de Petrópolis. Durante a interdição, a pista de descida teve o fluxo revertido em alguns momentos e funcionou no sistema de pare e siga. Um outro caminhão tanque foi levado ao local do acidente para transportar o produto químico que caiu na pista. A PRF informou que após a liberação total da via não há mais tráfego lento na região.