No Rio, Cardozo confirma campanha pelo desarmamento No dia em que se completa uma semana do massacre na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, confirmou nesta manhã o início, no prazo mais breve possível, da campanha pelo desarmamento. No entanto, ele evitou se posicionar sobre a proposta do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), de novo plebiscito sobre o tema ainda este ano. "Essa é uma decisão para o Congresso Nacional. Não sou mais deputado, e não seria elegante falar sobre esse assunto."