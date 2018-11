No Rio, Cidade da Música ainda vai consumir R$ 150 mi

De acordo com a reportagem, o relatório aponta irregularidades e apenas a compra de sete equipamentos de som teriam sido superfaturados em R$ 1,3 milhão. A obra, que começou em 2003, custou, até agora, mais de R$ 500 milhões. Em nota enviada à TV Globo, o ex-prefeito Cesar Maia informou que a conclusão da obra deveria acontecer em quatro meses e custaria R$ 85 milhões aos cofres públicos, dinheiro que havia sido deixado em caixa.

A Cidade da Música ocupa uma área de 95 mil metros quadrados e tem 87 mil metros quadrados de área construída. Mas nem tudo está pronto. Cinco dias antes de deixar a prefeitura, Maia inaugurou o maior complexo de música do Rio tendo apenas a Grande Sala, a principal delas, acabada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.