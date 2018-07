No Rio, conflito entre traficantes deixa dois feridos Uma troca de tiros entre traficantes deixou duas pessoas feridas na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, em Bonsucesso, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo o tenente-coronel Gláucio Moreira, do 22º Batalhão de Polícia Militar (Maré), 45 policiais ocupam por tempo indeterminado a comunidade.