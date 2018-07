No Rio de Janeiro, 38 recrutas internados recebem alta Dos 57 recrutas internados no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, 38 apresentaram melhora e receberam alta hoje à tarde. Segundo o Comando do Primeiro Distrito Naval, eles retornarão às suas atividades normais no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Fuzileiros Navais e serão acompanhados pela Divisão de Saúde do Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa).