No Rio, desabamento de casa mata 2 em Jacarepaguá

A casa, localizada na Estrada do Guerenguê, desabou por volta das 3 horas. Cinco pessoas estavam no interior da residência no momento do acidente. Uma criança, de 7 anos, foi retirada com vida e encaminhada para o Hospital Lourenço Jorge.

Equipes de três batalhões do Corpo de Bombeiros estão no local para retirar as outras vítimas, segundo os bombeiros. Ainda não há informação sobre o que teria causado o desmoronamento.