No Rio, dois PMs de UPPs são baleados no fim de semana Dois policiais militares lotados em Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) foram baleados no último fim de semana no Rio. O primeiro caso, que resultou em morte, ocorreu em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na noite de sábado, 29. O PM Celso Chaves Silva, de 35 anos, lotado na UPP do Jacarezinho, morreu ao discutir e trocar tiros com o também PM Eduardo Ferreira Félix, de 31, dentro de um bar. O segundo episódio ocorreu em Irajá, na zona norte da capital, no fim da noite desse domingo, 30. O PM David Santos Barbosa, da UPP Providência, foi baleado durante um assalto.