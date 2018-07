No Rio, duas pessoas teriam sido levadas por enxurradas Ao menos duas pessoas desapareceram durante a madrugada desta quinta-feira, 12, quando o carro em que viajavam, no município de Bom Jesus de Itabapoana (região Norte Fluminense), foi tragado pela cratera aberta pela força da correnteza de um dos rios da área, que inundou.Dados iniciais da Polícia Rodoviária Estadual indicam que dois carros caíram dentro da cratera e foram levados pela enxurrada. Uma pessoa teria sido resgatada com vida. A estrada é da rede viária do governo estadual e liga a sede do município a distritos rurais.