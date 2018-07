No Rio, Gabeira reúne direita; esquerda se aproxima de Paes Militante de esquerda contra a ditadura militar, o que lhe custou a prisão e o exílio, Fernando Gabeira (PV) congrega à sua volta no segundo turno da eleição para prefeito do Rio de Janeiro os partidos classificados no espectro do centro à direita. Já Eduardo Paes (PMDB), ex-tucano e cria do liberal Cesar Maia, atual prefeito da cidade e com quem rompeu, atrai os partidos do centro à esquerda. Com o PSDB em sua aliança desde o primeiro turno, Gabeira obteve agora o apoio do DEM, que classificou sua candidatura como a "que mais se aproxima das políticas executadas na prefeitura desde 1993", ano do primeiro governo de Cesar Maia. Paes deverá ter o apoio do PT, com quem já conversou, e ganhou nesta terça-feira a adesão do PSB, que prega a união das esquerdas em torno de seu nome. "Além de conter o avanço do neo-udenismo conservador a serviço das forças do atraso --notadamente PSDB e DEM--, a eleição de Eduardo Paes fortalecerá a base de sustentação do governo Lula e apontará para a preservação de suas conquistas no pleito de 2010", disse o PSB em nota. O aparente paradoxo revela pragmatismo, conteúdo ideológico e compromisso com a sucessão presidencial de 2010, avaliam analistas. A cientista política da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) Alessandra Aldé não vê com surpresa a união de partidos mais à direita em torno de Gabeira. "A candidatura de Gabeira dificilmente pode ser considerada de esquerda. Basta ver as alianças que ele fez ainda no primeiro turno, quando veio com o PSDB, que lhe garantiu um tempo de televisão forte", observou. Em relação à aproximação da esquerda a Paes, Aldé acredita que pode parecer incoerente ao eleitor, já que o peemedebista estava até recentemente no PSDB como adversário feroz do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o movimento segue uma lógica pragmática. "O PMDB é um partido da base aliada do governo, assim como os partidos de esquerda. Além disso, é um partido muito forte no interior do país, o que essa eleição demonstrou mais uma vez", assinalou. DESCONFORTO PARA O ELEITOR Para o cientista político Cesar Romero Jacob, da PUC-RJ, os eleitores cariocas vão ter que processar os paradoxos dessa eleição nas próximas três semanas. Enquanto Gabeira teve toda sua trajetória política pela esquerda e vai ser o candidato da centro-direita, Paes, que fez sua trajetória pela centro-direita será o candidato da centro-esquerda. "As biografias estão trocadas em relação aos apoios políticos. O eleitor conservador não se sente confortável votando em Gabeira, e o eleitor de esquerda não se sente confortável votando em Paes", afirmou. Jacob vê outro paradoxo na disputa carioca a desafiar os eleitores. "Gabeira, como integrante do Partido Verde, tem boas idéias para lidar com problemas urbanos, mas não tem experiência administrativa. Já Paes tem experiência administrativa, mas não tem o que se pode chamar de idéias inovadoras." Os apoios políticos de um e de outro passam, na visão de Jacob, pela sucessão presidencial de 2010. "Tanto PT e aliados, quanto PSDB e aliados buscam uma base para 2010 no Rio. PT e aliados já têm, com o governador Sérgio Cabral (PMDB). O PSDB não tem e seria a prefeitura com Gabeira à frente", analisou. Segundo o cientista político, mesmo que Gabeira não deseje, a campanha no Rio será nacionalizada. Alessandra Aldé acha que em geral se força a leitura federalizada das eleições municipais, o que nem sempre acontece, "Isso é mais forte em São Paulo, que é o núcleo dos dois partidos principais (PT e PSDB). O Rio tem lógica diferente, mais pragmática", defendeu. Cesar Romero acha impossível que a eleição de 2010 não passe por Rio, São Paulo e Belo Horizonte, mas concorda que ela é mais clara na capital paulista. "Essa mistura no Rio sintetiza a confusão brasileira hoje." (Edição de Carmen Munari)