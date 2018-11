No Rio, homem é preso por ameaçar aluna em Realengo Um homem foi preso ontem à noite depois de ameaçar uma aluna da Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, local do massacre que terminou com a morte de 12 alunos no mês passado. Alexandro dos Santos Nogueira, de 34 anos, foi preso em flagrante por policiais militares do 14º Batalhão (Bangu) pelo crime de ameaça, com base na Lei Maria da Penha.