No Rio, joalheria é roubada pela 2ª vez em três meses Uma joalheria que fica dentro de um shopping em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, foi assaltada pela segunda vez em três meses. De acordo com a Polícia Civil, três homens bens vestidos entraram na loja no fim da tarde de ontem como se fossem clientes. Eles amarraram as funcionárias da joalheria e levaram todo o estoque de joias e relógios.