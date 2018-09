No Rio, mãe de preso é flagrada com celular no corpo A mãe de um preso da penitenciária Bangu 4, no Rio de Janeiro, foi flagrada hoje tentando entrar com um celular escondido nas partes íntimas. A senhora de 59 anos faria uma visita ao seu filho, porém o banquinho detector de metais identificou o material e as inspetoras penitenciárias impediram sua entrada.