No Rio, manifestantes ocupam sede da Jardim Botânico Cerca de 30 manifestantes ocuparam nesta sexta-feira, 8, a sede da administração do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio, na zona sul da cidade, entre 11h30 e 18h. Houve princípio de confusão no início da ocupação e a presidente do Jardim Botânico, Samyra Crespo, precisou deixar o prédio escoltada. Os manifestantes, entre eles moradores do Horto, exigiam "providências imediatas do governo federal para a permanência da comunidade, que se encontra ameaçada de remoção".