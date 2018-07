No Rio, marcha contra PEC 37 critica políticos Uma passeata que começou com 300 manifestantes em Copacabana passou por Ipanema e terminou neste domingo, 23, com cerca de 2 mil pessoas perto da casa do governador Sérgio Cabral (PMDB), no Leblon. No início da marcha de 5 quilômetros predominaram as críticas contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37, que restringe poderes de investigação do Ministério Público, contra corrupção e por mais verbas para saúde e educação. No fim, prevaleceram críticas ao governador e ao prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PMDB).