No Rio, moradores são contrários ao projeto

A perspectiva da ampliação do Aeroporto de Jacarepaguá e o uso do local para a instalação de uma ponte aérea Rio-São Paulo preocupa os moradores da região e provoca revolta entre representantes de associações de moradores. Barulho, insegurança, aumento do fluxo de carros e falta de infraestrutura são alguns dos argumentos das pessoas contrárias ao projeto.

Para o presidente da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca (CCBT), o oceanógrafo David Zee, a Anac deve promover consultas públicas com a população do entorno do aeroporto, antes de permitir a ampliação de suas operações. "Já fizemos uma reunião com a diretoria da câmara e entramos em contato com síndicos de quase todos os condomínios aqui. A maioria é contrária à instalação de uma ponte aérea em Jacarepaguá", afirmou Zee.

Os atuais usuários do aeroporto do Rio disseram não se incomodar se a ponte aérea for instalada. Ontem à tarde, o local estava lotado de funcionários de empresas de petróleo que seguiriam de helicóptero para plataformas. "Acho que se ampliar o aeroporto ficará melhor. Mas é preciso fazer obras. Caso contrário, pode até atrapalhar os voos que já existem aqui", afirmou o petroleiro Angelo Ribeiro, de 30 anos.

De fato, o aeroporto tem poucos assentos, não conta com aparelhos de raio X, ar-condicionado central nem alto-falantes para convocar os passageiros para o embarque.

No Edifício Frontlake, a preocupação tomou conta dos moradores. O advogado angolano Antonio Ventura, de 35 anos, está chocado. Ele comprou um dúplex na cobertura justamente pela calma e tranquilidade do local. "Em todo mundo, os aeroportos em áreas urbanas estão sendo retirados. Não faz sentido ampliar este", afirmou Ventura, que mora em Portugal e comprou o imóvel para passar temporadas no Rio com a mulher, Telma Moura.

Do outro lado da ponte aérea, em São Paulo, moradores e comerciantes do entorno do Campo de Marte se dividem sobre os possíveis impactos que a rota diária de aviões poderia provocar. O aposentado João Mariano está insatisfeito: "Não vai ser bom, principalmente para os idosos. Vai trazer mais barulho e trânsito, o que aumenta a insegurança." A dona de casa Maria Inês Santos teme pela desvalorização do imóvel. "Em Congonhas, ficou tudo desvalorizado, aqui vai acontecer a mesma coisa."

Para o comerciante Juracy Alves, a ponte aérea seria positiva. "Não me incomodo com o barulho. E quem mora na zona norte não precisará atravessar a cidade para viajar." O diretor de Aerodesporto do Aeroclube de São Paulo, Oswalte Alves, considera que os voos não mudariam a rotina da escola. "São só quatro aeronaves a mais por dia."

Assim como em Jacarepaguá, a sala de embarque no Campo de Marte também é pequena. Tem apenas 20 cadeiras e não há terminais de check-in. Serviço de táxi aos passageiros teria de ser implantado. O bolsão de estacionamento comporta somente 36 carros.

O Bar Brahma Aeroclube, aberto em março, espera ganhar se a ponte aérea for instalada. "Muitos passageiros virão a negócios e isso nos dará mais visibilidade", diz o gerente, Rangel Araújo, que prevê aumento de 30% no número de clientes.

COLABOROU MÔNICA CARDOSO