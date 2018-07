No Rio, MP indicia dez por morte em tentativa de aborto Dez pessoas foram denunciadas nesta terça-feira, 18, pelo Ministério Público do Rio por envolvimento na morte de Jandyra Magdalena dos Santos Cruz, de 27 anos, que se submeteu a um aborto em uma clínica clandestina em Campo Grande (zona oeste do Rio), em 26 de agosto, e morreu durante o procedimento. Outras duas pessoas foram denunciadas por terem realizado aborto, como a Polícia Civil flagrou no dia em que descobriu e fechou a clínica.