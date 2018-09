No Rio, Obama fará discurso na Cinelândia

O presidente americano, Barack Obama, fará um discurso na praça da Cinelândia, no Centro do Rio, na tarde do próximo domingo. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro.

O discurso do presidente em sua passagem pelo Rio havia sido confirmado no fim de semana, mas o local ainda estava por ser definido. A Cinelândia era considerada o local mais provável e chegou a ser vistoriada por agentes norte-americanos.

De acordo com comunicado divulgado pelo consulado, o evento será "gratuito, aberto ao público e direcionado a todos os brasileiros", e o discurso contará com tradução. O acesso ao local se dará a partir das 11h30.

O cartaz de divulgação do evento adverte que o público deverá ter em mãos "carteira e documentos", que "bolsas e mochilas não serão permitidas".

O restante da agenda carioca do presidente ainda está por ser confirmada, mas deve incluir a visita a uma favela com Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e ao Cristo Redentor.

Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Cinelândia é um dos conjuntos arquitetônicos mais importantes do início do século 20 no Rio. A praça é circundada pelo Teatro Municipal, pela Biblioteca Nacional e pelo Palácio Pedro Ernesto, onde fica a Câmara de Vereadores do Rio.

Barack Obama chegará ao Rio depois de passar o sábado em Brasília, a primeira parada de seu giro pela América Latina. Depois, o presidente segue para Chile e El Salvador.

Nesta segunda-feira, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon, se reuniu com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governador do Estado, Sérgio Cabral, para tratar dos detalhes da visita do presidente à cidade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.