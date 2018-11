No Rio, operação apreendeu mais de mil caça-níqueis Mais de mil máquinas caça-níqueis foram apreendidas ontem durante uma operação desencadeada pela Polícia Civil em todo o Estado do Rio de Janeiro. Os agentes apreenderam, lacraram e encaminharam as máquinas para um galpão do Cais do Porto, no centro da capital fluminense, para serem periciadas.