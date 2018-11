No Rio, Paes lança conjunto de ações contra homofobia A exemplo do que fez na segunda-feira o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PMDB), assinou hoje um decreto que garante a travestis e homossexuais a opção de serem chamados pelo nome masculino ou feminino de sua preferência, independentemente da informação que consta no documento de identidade. O direito vale para servidores e usuários dos serviços da prefeitura do Rio, como escolas e postos de saúde.