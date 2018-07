No Rio, PF procura grupo que fraudou R$ 120 mi do INSS

Segundo a PF, o grupo provocou, entre 1983 e 1994, um prejuízo de R$ 600 mil reais por mês à Previdência, em um total de mais de R$ 120 milhões, sem contabilizar juros e correção monetária.

De acordo com a polícia, as fraudes aconteceram antes da informatização do INSS. A quadrilha criava beneficiários fictícios, por meio do reaproveitamento de benefícios já cessados. O grupo alterava periodicamente as datas de nascimento, criando segurados "fantasmas".

Participam da operação 135 policiais federais. Ainda de acordo com a PF, a investigação teve início em 2009, a partir de uma denúncia anônima, para apurar a existência de uma quadrilha que teria em seu poder centenas de cartões previdenciários.