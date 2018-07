No Rio, PM mata dois que tentatam assaltar ônibus Dois homens, apontados como suspeitos pela Polícia Militar, morreram após tentativa de assalto em um ônibus na manhã desta quarta-feira, 27, no Catete, na Zona Sul do Rio. Segundo a corporação, um PM reformado que estava no coletivo reagiu à tentativa de assalto de três "marginais". Ele atirou contra eles; dois morreram e um conseguiu fugir, de acordo com a corporação.