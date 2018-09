No Rio, polícia faz operação na favela do Jacarezinho As Polícias Civil e Militar realizam hoje uma operação para combater o tráfico de drogas na favela do Jacarezinho, no Jacaré, subúrbio do Rio de Janeiro. Segundo a PM, policiais do 3º BPM, do Méier, estão no local desde as 8 horas. Outros 180 homens da Polícia Civil também deflagraram a operação com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Ainda não há informações sobre confrontos entre policiais e traficantes nem sobre prisões ou apreensões na favela.