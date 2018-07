No Rio, polícia prende suspeito no Morro do Jacarezinho Um homem foi preso na manhã de hoje durante operação da Polícia Civil no Morro do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Cerca de 40 policiais civis, com apoio de agentes da Coordenadoria de Operações Especiais (Core), estão cumprindo mandados de prisão.