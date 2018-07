No Rio, protesto no Morro da Matriz deixa dois feridos

O policial responderá processo por lesão corporal culposa (sem intenção). Um PM foi atingido no braço, durante a discussão com manifestantes. Na manhã desta terça-feira, 7, um protesto de moradores da Favela do Metrô, na região da Mangueira (zona norte), interditou a Avenida Radial Oeste por um hora. Os moradores usaram colchões e lixo para bloquear a via. Eles protestavam contra a demolição de casas e remoção de famílias.

No fim de semana, na mesma região, moradores da favela de Mangueira fizeram protestos, com um ônibus incendiado, contra a morte de um morador do morro. A Polícia Militar diz que Wellington Sabino Vieira, de 20 anos, morto no sábado, 4, estava armado e atacou policiais. Moradores negam que Wellington fosse ligado ao crime e afirmam que o jovem foi perseguido pela polícia.