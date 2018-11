No Rio, salva-vidas decidem encerrar greve Os salva-vidas, que tinham deixado os postos de salvamento para aderir à greve dos bombeiros no Rio de Janeiro, voltaram hoje ao trabalho. A decisão veio depois de uma reunião ontem entre manifestantes e integrantes do governo do Estado, após mais um protesto em frente à Assembleia Legislativa (Alerj).