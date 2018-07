No Rio, Santos Dumont tem atraso em 32% dos voos O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, registrava até as 16 horas de hoje atraso em 32,1% (ou 34 operações) dos 106 voos previstos até o horário. No total, 23 (21,7%) partidas foram canceladas. Os índices são reflexos de uma forte neblina que cobriu a capital fluminense na manhã de hoje, entre 6h e 8h20.