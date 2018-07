No Rio, Santos Dumont terá voos interrompidos à tarde O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, terá pousos e decolagens interrompidos nesta tarde, entre as 14h e 18h. O motivo é a interdição no espaço aéreo da Marina da Glória, para sorteio dos jogos e cidades para as eliminatórias da Copa de 2014, segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).