No Rio, soldado de UPP é preso por roubar caixa

"Infelizmente, o Estado não tem uma bola de cristal para saber quem vai delinquir. A Polícia Militar agiu rápido e ele foi preso pelos colegas de farda", disse o delegado-adjunto da 78ª DP do Fonseca, Leonardo Afonso dos Santos. Todos foram indiciados por furto triplamente qualificado pelos danos causados, falsidade ideológica e fraude.

De acordo com a polícia, o roubo foi planejado. O grupo tentou arrombar com maçaricos os caixas eletrônicos. Eles fizeram um banner com a logomarca do banco para fingir que eram funcionários da manutenção. Na agência, que fica a 200 metros de uma cabine da PM, a polícia encontrou luvas, chaves de fenda, óculos de proteção e botijões de gás. "Eles levaram caixas de isopor para tampar as câmeras e os sensores. Usaram até água mineral para resfriar as notas por causa do maçarico", disse o delegado.

Apesar do esmero, o alarme disparou e a PM foi chamada. O policial da UPP foi preso com Nilton Cordeiro, de 22 anos, quando pegava um botijão de gás no carro. Ele negou ligação com o roubo, mas policiais encontraram ligações no celular dele para dois homens presos na agência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.