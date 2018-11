No Rio, suspeito de pedofilia é preso na Barra da Tijuca Um suspeito de pedofilia foi preso ontem na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por policiais civis do programa Delegacias de Dedicação Integral ao Cidadão (Dedic), após denúncia sobre aliciação de menores na região. Ele foi localizado em sua casa, na zona norte da cidade, onde foram apreendidos equipamentos de informática que foram encaminhados para perícia.